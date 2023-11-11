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الميزة الجديدة متاحة في هواتف آيفون

تطوير خاصية البحث عن رسائل واتساب باستخدام التاريخ

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ مساءً
تطوير خاصية البحث عن رسائل واتساب باستخدام التاريخ
المواطن - فريق التحرير

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تعمل منصة المراسلة الفورية واتساب على تطوير خاصية البحث عن الرسائل داخل التطبيق بإضافة خيار البحث باستخدام التاريخ، ورُصد التغيير الجديد في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق، غير أن ذلك الخيار لا يزال قيد التطوير ومن المنتظر توفيره قريباً لكافة المستخدمين.

أهمية الميزة الجديدة

وتتيح الميزة للمستخدمين تضييق نطاق البحث عن رسالة معينة في المحادثات حسب تاريخ محدد.

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ووفق ما يظهر في لقطات الشاشة المنشورة، تظهر أيقونة التقويم في شريط البحث أعلى الشاشة عند استخدام ميزة البحث في المحادثات. وعند النقر عليها تظهر واجهة التقويم لتحديد التاريخ المطلوب لإعادة فرز الرسائل في نتائج البحث.

متاح في هواتف آيفون

الجدير بالذكر أن خيار البحث عن الرسائل حسب التاريخ متاح بالفعل في الإصدار الثابت من واتساب لهواتف آيفون، وقد جرى توفيره حديثاً لمستخدمي الإصدار التجريبي من “واتساب ويب“.

ولاستخدام تلك الخاصية في هواتف آيفون، يمكن الضغط على صورة الملف الشخصي في المحادثة، ثم الضغط على أيقونة البحث، لتظهر أيقونة التقويم في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.

مزايا مهمة أخرى

وستتوفر خاصية فرز الرسائل باستخدام التاريخ عند البحث في المحادثات الفردية والجماعية، لتُضاف تلك الخاصية إلى خواص أخرى لفرز نتائج البحث، لتسهيل الوصول إلى الرسائل التي يجري البحث عنها.

يشار إلى أن واتساب كانت أطلقت حديثاً العديد من المزايا المهمة مثل استخدام عدة حسابات في آن واحد، وإرسال الصور ومقاطع الفيديو بجودة عالية، ومشاركة الشاشة في أثناء محادثات الفيديو، وغيرها.

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