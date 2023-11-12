تعادل مثير بين تشيلسي ومانشستر سيتي

انتهت، منذ قليل، مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4/ 4.

تعادل تشيلسي ومانشستر سيتي

وبدأت مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي التي أُقيمت على ملعب “ستامفورد بريدج” بشكل سريع، وأمسك سانشيز رأسية ضعيفة من جفارديول عند الدقيقة 17، ورد جالاجير بتسديدة قوية، أمسكها إيدرسون عند الدقيقة 19.

وحصل السيتي على ركلة جزاء بعد عرقلة كوكوريلا عند الدقيقة 22، نفذها إيرلينج هالاند بنجاح، قبل أن يتعادل تياغو سيلفا برأسية عند الدقيقة 28، وأهدر الفريقان أكثر من فرصة خطيرة.

ونجح البلوز في تسجيل الهدف الثاني عن طريق رحيم سترلينج من تسديدة عند الدقيقة 37، وتمكن برناردو سيلفا من التعادل برأسية في الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتعادل تشليسي ومانشستر سيتي.

هدف قاتل لتشيلسي

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أحرز السيتي الهدف الثالث عن طريق هالاند، وسدد جالاجير كرة تصدى لها إيدرسون، قبل أن يتابعها جاكسون ويهز الشباك عند الدقيقة 67، وأهدر سترلينج فرصة خطيرة.

وسدد رودريجو كرة قوية اصطدمت بتايغو سيلفا، وغيرت اتجاها لتسكن الشباك عند الدقيقة 86، وحصل البلوز على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، سددها كول بالمر بنجاح، لتنتهي مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بالتعادل.