تعادل مثير يحسم مباراة إنتر ميلان وبنفيكا

انتهت مباراة إنتر ميلان الإيطالي ضد بنفيكا البرتغالي بالتعادل بنتيجة 3- 3، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

إنتر ميلان ضد بنفيكا

وسجل بنفيكا 3 أهداف في الشوط الأول عبر نجمه البرتغالي جواو ماريو في الدقائق الـ 5 والـ13 والـ34.

وفي الشوط الثاني، سجل الإنتر 3 أهداف عبر كل من ماركو أرناوتوفيتش ودافيد فراتسي والتشيلي أليكسيس سانشيز في الدقائق الـ 51 والـ58 والـ72.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الإنتر 11 نقطة في المركز الثاني في المجموعة الرابعة ليتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال، بينما ودع بنفيكا دوري الأبطال بعد أن أصبح يملك نقطة واحدة في المركز الرابع.