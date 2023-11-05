تعرف على سبب التحديث الجديد لخرائط Google

يتضمن الإصدار الأحدث من خرائط جوجل، المزيد من المعلومات المفيدة حول محطات شحن السيارات الكهربائية، بما في ذلك مدى سرعة شحن سيارتك.

تحديث خرائط google

قررت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت جوجل تحديث خطة الخرائط والملاحة الرقمية جوجل مابس وتوفيره للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم لكي تسمح للسائقين بالبحث عن محطات شحن السيارات الكهربائية المناسبة بسهولة أكبر.

ومع أحدث تحديث لخدمة جوجل مابس والمتاح لمستخدمي الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس، ستوفر الخدمة معلومات إضافية عن الأماكن الموجودة فيها محطات شحن السيارات الكهربائية، بما في ذلك هل هذه المحطات تشحن بسرعة أو ببطء أو بصورة معتدلة.