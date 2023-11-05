تعرف على سبب التحديث الجديد لخرائط Google

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يتضمن الإصدار الأحدث من خرائط جوجل، المزيد من المعلومات المفيدة حول محطات شحن السيارات الكهربائية، بما في ذلك مدى سرعة شحن سيارتك.
قررت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت جوجل تحديث خطة الخرائط والملاحة الرقمية جوجل مابس وتوفيره للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم لكي تسمح للسائقين بالبحث عن محطات شحن السيارات الكهربائية المناسبة بسهولة أكبر.
ومع أحدث تحديث لخدمة جوجل مابس والمتاح لمستخدمي الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس، ستوفر الخدمة معلومات إضافية عن الأماكن الموجودة فيها محطات شحن السيارات الكهربائية، بما في ذلك هل هذه المحطات تشحن بسرعة أو ببطء أو بصورة معتدلة.