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من أجل تسهيل العثور على محطات شحن السيارات الكهربائية

تعرف على سبب التحديث الجديد لخرائط Google

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
تعرف على سبب التحديث الجديد لخرائط Google
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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يتضمن الإصدار الأحدث من خرائط جوجل، المزيد من المعلومات المفيدة حول محطات شحن السيارات الكهربائية، بما في ذلك مدى سرعة شحن سيارتك.

تحديث خرائط google

قررت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت جوجل تحديث خطة الخرائط والملاحة الرقمية جوجل مابس وتوفيره للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم لكي تسمح للسائقين بالبحث عن محطات شحن السيارات الكهربائية المناسبة بسهولة أكبر.

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ومع أحدث تحديث لخدمة جوجل مابس والمتاح لمستخدمي الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس، ستوفر الخدمة معلومات إضافية عن الأماكن الموجودة فيها محطات شحن السيارات الكهربائية، بما في ذلك هل هذه المحطات تشحن بسرعة أو ببطء أو بصورة معتدلة.

توفير أماكن المحطات

خدمة السيارات الكهربائية

ومع التحديثات الأخيرة، تقدم جوجل مابس خريطة أكثر تفصيلًا مع تقديم خدمة إميرسيف فيو في عدة مدن منها نيويورك ولندن وباريس وطوكيو. وفي وقت سابق من العام الحالي أعلنت جوجل أن هذه الخاصية ستوفر صورة متعددة الأبعاد للطريق الذي يسير فيه المستخدم لتسهيل تحديد اتجاهه أثناء القيادة.

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