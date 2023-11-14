تعرف على قيمة مبلغ الضمان الاجتماعي من حاسبة الدعم

أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بأنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدين الضمان الاجتماعي من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، مساء أمس الاثنين: إنه يمكن الوصول إلى حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط التالي: هنا.

زيادة الضمان الاجتماعي

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه، بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.