Icon

منافس الاتحاد يراقب حمدالله Icon ارتفاع أسعار النفط بعد تقرير أوبك الإيجابي Icon إتاحة نقل ملكية الدراجات الآلية عبر أبشر أعمال Icon روبن نيفيز قد ينتقل لنيوكاسل ونجم مانشستر يونايتد بديله ! Icon الناس ستسير عبر قنوات مائية في مشروع مرافي جدة Icon عودة ديفيد كاميرون كوزير للداخلية البريطانية بعد فشل تجارته Icon حسان تمبكتي يقلق جماهير الهلال Icon 3 التزامات منطبقة على مستفيدي الأرض المجانية Icon نيمار يصدم متابعيه بشكله الجديد Icon الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز آل سعود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
توضيح من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تعرف على قيمة مبلغ الضمان الاجتماعي من حاسبة الدعم

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ صباحاً
تعرف على قيمة مبلغ الضمان الاجتماعي من حاسبة الدعم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بأنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدين الضمان الاجتماعي من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، مساء أمس الاثنين: إنه يمكن الوصول إلى حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط التالي: هنا.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط

وظائف شاغرة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط

أنغام تمتع الحاضرين في ليلة روائع بليغ حمدي

زيادة الضمان الاجتماعي

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه، بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.

أهداف الزيادة

وفي وقت سابق أشار متحدث الموارد البشرية إلى أن تطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من الدفعة 23 استحقاق شهر نوفمبر المقبل والتي تهدف إلى تحقيق عدة أهداف من بينها:

  • المساهمة في إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجًا في المجتمع.
  • ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الحاجات الأساسية للمواطنين.
  • تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا.
  • تمكين المستفيدين من الوصول إلى الاستقلال المالي من خلال التمكين.
  • الضمان الاجتماعي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

700 ألف ساعة عمل آمنة في المدرج الغربي لمطار الدمام
السعودية اليوم

700 ألف ساعة عمل آمنة في المدرج...

السعودية اليوم
نصيحة محمد عبده للمواهب الشابة : اقرأوا القرآن
مشاهير

نصيحة محمد عبده للمواهب الشابة : اقرأوا...

مشاهير
مانشيني والأخضر لم يتذوقا طعم الفوز في 360 دقيقة
الرياضة

مانشيني والأخضر لم يتذوقا طعم الفوز في...

الرياضة
الإرادة السعودية لا حدود لها وافتتاح أسطوري لموسم الرياض 28 أكتوبر
الترفيه

الإرادة السعودية لا حدود لها وافتتاح أسطوري...

الترفيه
تعليق الدراسة الحضورية المسائية في مكة والجموم والكامل وبحرة
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية المسائية في مكة والجموم...

السعودية اليوم
تاوامبا يمنح الأفضلية للأخدود ضد الحزم بالشوط الأول
الرياضة

تاوامبا يمنح الأفضلية للأخدود ضد الحزم بالشوط...

الرياضة
أبها يقلب تأخره أمام الأخدود إلى فوز بثلاثية
الرياضة

أبها يقلب تأخره أمام الأخدود إلى فوز...

الرياضة
تقويم التعليم: إعلان نتائج الاختبارات الرقمية بعد الاختبار بـ 3 أيام عمل
السعودية اليوم

تقويم التعليم: إعلان نتائج الاختبارات الرقمية بعد...

السعودية اليوم