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غرامة التأخير 2% من إجمالي قيمة المديونية عن كل شهر

تعرف على نسب الاشتراك في نظام التأمينات وقيمة غرامة التأخير

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ مساءً
تعرف على نسب الاشتراك في نظام التأمينات وقيمة غرامة التأخير
المواطن - فريق التحرير

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الاشتراكات المستحقة للتأمينات تعتبر واجبة الأداء مضافًا إليها غرامات التأخير المستحقة حتى تاريخ السداد الفعلي طبقًا لأحكام النظام.

نسب الاشتراك

ونشرت التأمينات عبر منصة إكس، نسب الاشتراك في فروع نظام التأمينات وعناصر الأجر التي يحسم منها الاشتراك، وهي كما يلي:

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ولفتت التأمينات إلى أن غرامة التأخير مقدارها 2% من إجمالي قيمة المديونية عن كل شهر تأخير.

شروط ضم الخدمات

وفي وقت سابق، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط ضم الخدمات من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية والعكس.

وبحسب التأمينات الاجتماعية على منصة إكس، شروط ضم الخدمات من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات أو العكس هي أن تكون المدة المطلوب ضمها سنة واحدة فأكثر، وألا يزيد عمر المشترك على 59 عامًا عند طلب الضم.

وكذلك أن يكون التقدم بطلب ضم الخدمة قبل انتهاء مدة الخدمة في النظام الأخير، وكذلك ألا يكون قد استلم عن تلك المدة مكافأة أو منفعة أو أن يكون المعاش قد استحق بسبب العجز.

وأخيرًا، ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مكملة لأغراض التقاعد النظامي إلا في حال الضم الناتج عن التحول أو التخصيص أو إنهاء خدمة بسبب عجز أو وفاة.

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