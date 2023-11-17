ياسين بونو وميندي بالقائمة النهائية لأفضل حارس إفريقي 2023 تعطل بعض الرحلات في مطار دبي بسبب الطقس السديس في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: يا إخواننا في فلسطين صبرًا صبرًا ألا إن نصر الله قريب إشادة بانطلاقة عون السلولي مع المنتخب السعودي الأمين العام لـ كايسيد: التصدي للتمييز وخطاب الكراهية ضد اللاجئين ضرورة ملحة موقف سالم الدوسري من ديربي الهلال والنصر هل يضم الهلال صفقة آسيوية في الميركاتو الشتوي؟ صالح الشهري يُكرر سيناريو تصفيات مونديال 2022 تأكدوا من استخراج تصريح العمرة قبل القدوم إلى الحرم المكي زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب الفلبين
تسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات في تعطل بعض الرحلات بمطار دبي.
وفي بيان صادر عنه، قال متحدث باسم مطارات دبي، الجمعة، إنه “اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، تم تحويل 13 رحلة قادمة لمطارات مجاورة بينما تم إلغاء ست رحلات مغادرة”.
وتابع: “مطارات دبي تعمل عن كثب مع شركات الطيران وسلطات المراقبة الجوية وشركاء في خدمات أخرى في مطار دبي الدولي لتقليل أي انزعاج تسبب فيه ذلك لعملائنا”.
وتسبب هطول أمطار غزيرة في وقت مبكر من صباح الجمعة في تعطل كبير في حركة المرور في الإمارة لكن معرض دبي الجوي المقام حاليًا من المقرر أن يستمر كما هو مخطط له في اليوم الختامي.
ونصحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي المسافرين عبر مطار دبي الدولي باستخدام المترو للوصول بشكل أسهل.
وأكدت عبر حسابها بمنصة “إكس” أنه يجب على المسافرين الانطلاق قبل 4 ساعات من موعد رحلاتهم.