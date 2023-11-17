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تحويل 13 رحلة قادمة لمطارات مجاورة

تعطل بعض الرحلات في مطار دبي بسبب الطقس

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ مساءً
تعطل بعض الرحلات في مطار دبي بسبب الطقس
المواطن - فريق التحرير

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تسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات في تعطل بعض الرحلات بمطار دبي.

وفي بيان صادر عنه، قال متحدث باسم مطارات دبي، الجمعة، إنه “اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، تم تحويل 13 رحلة قادمة لمطارات مجاورة بينما تم إلغاء ست رحلات مغادرة”.

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رقابة جوية

وتابع: “مطارات دبي تعمل عن كثب مع شركات الطيران وسلطات المراقبة الجوية وشركاء في خدمات أخرى في مطار دبي الدولي لتقليل أي انزعاج تسبب فيه ذلك لعملائنا”.

وتسبب هطول أمطار غزيرة في وقت مبكر من صباح الجمعة في تعطل كبير في حركة المرور في الإمارة لكن معرض دبي الجوي المقام حاليًا من المقرر أن يستمر كما هو مخطط له في اليوم الختامي.

ونصحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي المسافرين عبر مطار دبي الدولي باستخدام المترو للوصول بشكل أسهل.

وأكدت عبر حسابها بمنصة “إكس” أنه يجب على المسافرين الانطلاق قبل 4 ساعات من موعد رحلاتهم.

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