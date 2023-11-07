تعليق الدراسة الحضورية المسائية في مكة والجموم والكامل وبحرة

أعلنت إدارة التعليم في مكة المكرمة عن تعليق الدراسة الحضورية في مدارس العاصمة المقدسة والجموم والكامل وبحرة خلال الفترة المسائية.

تعليق الدراسة الحضورية

وقالت الإدارة إنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الثلاثاء 23 -4-1445هـ في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة؛ ومحافظة الجموم؛ ومحافظة الكامل؛ ومحافظة بحرة.

جامعة الطائف

وكانت جامعة الطائف قررت تعليق الدراسة الحضورية في فترة الدراسة المسائية بالحوية وكافة الفروع الأخرى بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الجامعة: بناءً على استمرار الحالة المطرية وما ورد من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية قررت الجامعة تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 بدءًا من 12:00 مساءً، عن بُعد عبر منصَّة البلاك بورد في مقر الجامعة بالحوية وكافة الفروع الأخرى.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.