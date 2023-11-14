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تستبدل بمحاضرات دراسية عن بُعد

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة جدة وتأجيل الاختبارات

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٧ مساءً
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة جدة وتأجيل الاختبارات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة جدة تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء 15/ 4/ 2023م في مقرات الجامعة بجدة وتأجيل جميع اختبارات يوم غدٍ الأربعاء لوقت لاحق، على أن تستبدل بمحاضرات دراسية عن بُعد.

وفي وقت سابق، أعلن تعليم جدة أنه تقرر تأجيل اختبار يوم غد الأربعاء 1/ 5/ 1445هـ في مدارس جدة ورابغ وخليص، وتعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم يوم غدٍ الأربعاء، حيث سيُعقد الاختبار المؤجل مع اختبار يوم الخميس 2/ 5/ 1445هـ.

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وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ولسلامة الجميع، تقرّر تأجيل اختبار يوم غدٍ الأربعاء 1/ 5/ 1445هـ في مدارس مكة وبحرة والجموم والكامل وتعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم يوم غدٍ الأربعاء، وسيُعقد الاختبار المؤجل مع اختبار يوم الخميس 2/ 5/ 1445هـ.

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