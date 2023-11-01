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في المدارس المسائية والليلية

تعليق الدراسة الحضورية في تعليم حائل اليوم

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٥ مساءً
تعليق الدراسة الحضورية في تعليم حائل اليوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم حائل تعليق الدراسة الحضورية اليوم في الفترتين المسائية والليلية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الإدارة : بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع ، فقد تقرر تحويل الدراسة لهذا اليوم الأربعاء 1445/4/17هـ عن بعد في جميع المدارس المسائية والليلية في المنطقة، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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تعليق الدراسة في مكة

وفي وقت سابق أعلنت إدارة تعليم مكة تعليق الدراسة الحضورية اليوم في الفترتين المسائية والليلة وتحويلها عن بُعد؛ بسبب الأحوال الجوية.

وقالت الإدارة إنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الأربعاء 17-4-1445هـ في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم .

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