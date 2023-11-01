تعليق الدراسة الحضورية في تعليم حائل اليوم

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أعلنت إدارة تعليم حائل تعليق الدراسة الحضورية اليوم في الفترتين المسائية والليلية بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقالت الإدارة : بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع ، فقد تقرر تحويل الدراسة لهذا اليوم الأربعاء 1445/4/17هـ عن بعد في جميع المدارس المسائية والليلية في المنطقة، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.
وفي وقت سابق أعلنت إدارة تعليم مكة تعليق الدراسة الحضورية اليوم في الفترتين المسائية والليلة وتحويلها عن بُعد؛ بسبب الأحوال الجوية.
وقالت الإدارة إنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الأربعاء 17-4-1445هـ في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم .
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف ، الحدود الشمالية، المدينة المنورة وتبوك, في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل والشرقية.