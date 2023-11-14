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تعليق الدراسة المسائية في جامعة الطائف

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ صباحاً
تعليق الدراسة المسائية في جامعة الطائف
المواطن - فريق التحرير

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قررت جامعة الطائف تعليق الدراسة المسائية وتحويلها عن بعد بسبب سوء الأحوال الجوية بناء على التقارير الواردة من الأرصاد.

تعليق الدراسة

وقالت إنه حرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد تعلن جامعة الطائف عن تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 بدءًا من 1:00 مساءً، عن بُعد عبر منصَّة “البلاك بورد” في الحوية وكافة الفروع الأخرى.

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توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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