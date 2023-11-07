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تعليق الدراسة المسائية في جامعة الطائف

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٦ صباحاً
تعليق الدراسة المسائية في جامعة الطائف
المواطن - فريق التحرير

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قررت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية في فترة الدراسة المسائية بالحوية وكافة الفروع الأخرى بسبب سوء الأحوال الجوية.

تعليق الدراسة الحضورية

وقالت الجامعة: بناءً على استمرار الحالة المطرية وما ورد من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية قررت الجامعة تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 بدءًا من 12:00 مساءً، عن بُعد عبر منصَّة البلاك بورد في مقر الجامعة بالحوية وكافة الفروع الأخرى.

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توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض .

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