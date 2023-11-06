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التعليق يشمل أيضًا الجموم والكامل

تعليق الدراسة المسائية في مدارس جدة ورابغ وخليص ومكة

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ صباحاً
تعليق الدراسة المسائية في مدارس جدة ورابغ وخليص ومكة
المواطن - فريق التحرير

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قررت إدارات التعليم في جدة ورابغ وخليص اليوم الاثنين تعليق الدراسة الحضورية في المدارس المسائية وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي.

وتقرر أيضا تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية والليلية في مكة المكرمة ومحافظتي الجموم والكامل، بسبب التقلبات الجوية على هذه المحافظات.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل تبوك ، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير جازان.

حركة الرياح السطحية

كما لا يستبعد تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على حائل والقصيم وسواحل المنطقة الشرقية، وأجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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