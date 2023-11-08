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تعليق الدراسة المسائية في مكة والجموم والكامل

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ صباحاً
تعليق الدراسة المسائية في مكة والجموم والكامل
المواطن - فريق التحرير

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قررت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية والليلية في مكة المكرمة ومحافظة الجموم ومحافظة الكامل.

تعليق الدراسة

وقالت الإدارة في بيان لها إنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الأربعاء 24 -4-1445هـ في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة؛ ومحافظة الجموم؛ ومحافظة الكامل.

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حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.

تحذير من الدفاع المدني

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني دعت الجميع إلى توخّي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها بعض مناطق السعودية وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية – بمشيئة الله – على أجزاء من مناطق السعودية .

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