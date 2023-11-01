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تحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي

تعليق الدراسة المسائية والليلية في مدارس مكة والجموم

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ صباحاً
تعليق الدراسة المسائية والليلية في مدارس مكة والجموم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم مكة تعليق الدراسة الحضورية اليوم في الفترتين المسائية والليلة وتحويلها عن بُعد؛ بسبب الأحوال الجوية.

تعليق الدراسة

وقالت الإدارة إنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الأربعاء 17-4-1445هـ في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم .

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