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انتهاء الاستعدادات لاستقبال الطلاب لتأدية الاختبارات

تعليم الرياض: اختبارات الفصل الأول تبدأ الـ 7 صباحاً في جميع المدارس

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٦ مساءً
تعليم الرياض: اختبارات الفصل الأول تبدأ الـ 7 صباحاً في جميع المدارس
المواطن - فريق التحرير

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أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض كافة استعداداتها لتأدية أكثر من 900 ألف طالب وطالبة غداً الأحد اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 1445هـ.

ويأتي ذلك وسط جاهزية تامة، حيث أكملت المدارس ومكاتب التعليم والإدارات المعنية كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب والطالبات وتهيئة القاعات الخاصة ولجان الاختبارات والخطط التشغيلية لعمل اللجان في المدارس.

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وتمنى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع التوفيق والنجاح لكل الطلاب والطالبات، مثمناً الدور الكبير للأسرة شريك النجاح لما تبذله من جهود في الرعاية والاهتمام والمتابعة للأبناء خلال العام الدراسي كاملاً وخلال فترة الاختبارات بشكل خاص.

وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم الرياض الأستاذ عبد السلام الثميري، أن الاختبارات ستنطلق الساعة السابعة صباحاً في جميع المدارس بمراحلها المختلفة.

وأكد الثميري أن الإدارة أصدرت عدداً من التوجيهات من خلال نشر رسائل توعوية وتقديم الاستشارات النفسية والتربوية للطلبة وأولياء الأمور المرتبطة بالاختبارات.

وأشار إلى أن قيادات الإدارة ومشرفيها ومشرفاتها سيشاركون زملاءهم في المدارس متابعة سير وأداء الاختبارات ميدانياً من خلال الزيارات الإشرافية الخاصة بالاختبارات .

وشدد على أهمية الشراكة بين المدرسة والأسرة في متابعة الأبناء، مشيراً إلى عدد من التوجيهات والتعليمات المتعلقة بالاختبارات، ومنها:

الحرص على الحضور المبكر بوقتٍ كافٍ قبل موعد الاختبار، والتأكد من زمن ومكان الاختبار، والاستعانة بالله والتوكل عليه والمحافظة على الهدوء مع بدء الاختبار، وقراءة الأسئلة بعناية قبل الإجابة، والمراجعة المتأنية لورقة الإجابة قبل تسليمها، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

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