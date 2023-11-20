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بنظام التعاقد للمرحلة الثانية

تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية
المواطن - فريق التحرير

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بدأت الإدارة العامة لتعليم الرياض، اليوم الاثنين، إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية الجديدة بنظام التعاقد للمرحلة الثانية “التعويضية” من العام الدراسي 1445هـ.

إجراء المقابلات الشخصية

ومن المقرر أن تستمر إدارات التعليم المختلفة في إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية الجديدة بنظام التعاقد، للمرحلة الثانية التعويضية من العام الدراسي 1445هـ.

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