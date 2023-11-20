تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية

بدأت الإدارة العامة لتعليم الرياض، اليوم الاثنين، إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية الجديدة بنظام التعاقد للمرحلة الثانية “التعويضية” من العام الدراسي 1445هـ.

إجراء المقابلات الشخصية

ومن المقرر أن تستمر إدارات التعليم المختلفة في إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية الجديدة بنظام التعاقد، للمرحلة الثانية التعويضية من العام الدراسي 1445هـ.