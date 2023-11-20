تشكيل المنتخب السعودي المتوقع لـ مباراة الأردن تجمع القصيم الصحي يطلق عربة العيادات الطبية المتنقلة تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية القبض على شخص لترويجه 14.5 كجم حشيش مخدر بالرياض وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 15 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة موعد مباراة السعودية والأردن والقنوات الناقلة لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بمكة والشرقية خطأ شائع يرفع مخاطر الإصابة بسرطان الجلد في الشتاء الزكاة تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة البحر الأحمر الدولية تحقق رقمًا قياسيًا في تصنيف LEED
بدأت الإدارة العامة لتعليم الرياض، اليوم الاثنين، إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية الجديدة بنظام التعاقد للمرحلة الثانية “التعويضية” من العام الدراسي 1445هـ.
ومن المقرر أن تستمر إدارات التعليم المختلفة في إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية الجديدة بنظام التعاقد، للمرحلة الثانية التعويضية من العام الدراسي 1445هـ.