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تعليم القنفذة : الاصطفاف 7 صباحًا والحصة الأولى 7:15

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٤ مساءً
تعليم القنفذة : الاصطفاف 7 صباحًا والحصة الأولى 7:15
المواطن- فريق التحرير

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أعلن تعليم القنفذة تطبيق الدوام الشتوي اعتبارًا من يوم غد الأحد بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

تعليم القنفذة

وقالت إدارة التعليم في القنفذة : بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1445 هـ بهمة ونشاط للمزيد من النجاحات والتفوق، وأشارت إلى أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة السابعة وبداية الحصة الأولى عند السابعة والربع.

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التوقيت الشتوي

ومن المقرر أن يتم تطبيق التوقيت الشتوي في بعض الإدارات التعليمية، بالتزامن مع عودة الطلاب للدراسة الأحد القادم بعد إجازة الفصل الدراسي الأول.

وسيتم تطبيق الدوام الشتوي في مدارس تعليم جدة والشرقية وتبوك وحائل حيث تكون بداية الحصة الأولى 7:30 صباحًا في كل من جدة والشرقية، فيما ستكون بداية الحصة الاولى 7:45 صباحًا في حائل، أما في تبوك فستبدأ الحصة الأولى عند الساعة الثامنة صباحًا.

بداية الفصل الدراسي الثاني

وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم 12/05/1445 هـ الموافق 26/11/2023 م، وسيشهد الفصل الدراسي الثاني أول إجازة أسبوع مطولة يوم 04/06/1445 هـ الموافق 17/12/2023 على أن تكون إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22/06/1445 هـ الموافق 04/01/2024، على أن تكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 02/07/1445 الموافق 14/01/2024.

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