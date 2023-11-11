تعليم جازان يستقبل 170 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الأول

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان استعداداتها لاستقبال أكثر من 170 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1445هـ ، في أكثر من 1265 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية، تشمل مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي ومراكز تعليم الكبار ومحو الأمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد التربية الخاصة ومدارس الطفولة المبكرة .

تهيئة نفسية وتوجيهية

وأعدت الإدارة منظومة من الخدمات التربوية المتكاملة وخطة للتهيئة النفسية والتوجيهية، بعد استكمال المدارس لكافة اختباراتها العملية والشفوية .

كما أطلقت الإدارة خدمة الهاتف الاستشاري الذي يستهدف منسوبي المجتمع التعليمي والتربوي أثناء فترة الاختبارات لتلقي الاستفسارات النفسية والاجتماعية والتربوية، وإعداد النشرات التربوية عبر القنوات الرسمية.