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في أكثر من 1265 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية

تعليم جازان يستقبل 170 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الأول

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ صباحاً
تعليم جازان يستقبل 170 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان استعداداتها لاستقبال أكثر من 170 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1445هـ ، في أكثر من 1265 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية، تشمل مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي ومراكز تعليم الكبار ومحو الأمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد التربية الخاصة ومدارس الطفولة المبكرة .

تهيئة نفسية وتوجيهية

وأعدت الإدارة منظومة من الخدمات التربوية المتكاملة وخطة للتهيئة النفسية والتوجيهية، بعد استكمال المدارس لكافة اختباراتها العملية والشفوية .
كما أطلقت الإدارة خدمة الهاتف الاستشاري الذي يستهدف منسوبي المجتمع التعليمي والتربوي أثناء فترة الاختبارات لتلقي الاستفسارات النفسية والاجتماعية والتربوية، وإعداد النشرات التربوية عبر القنوات الرسمية.

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