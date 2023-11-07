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الدراسة عن بُعد حلت هذه المعضلة وأتاحت التعليم بدون الحضور

تعليم مكة المكرمة يدعو للانضباط المدرسي وأولياء أمور: أسبوع ميت علقوا الدراسة!

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ صباحاً
تعليم مكة المكرمة يدعو للانضباط المدرسي وأولياء أمور: أسبوع ميت علقوا الدراسة!
المواطن - فريق التحرير

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دعت إدارة تعليم مكة المكرمة أولياء الأمور ليكونوا قدوة للأبناء في الخير وتعليم الانضباط المدرسي والحضور بشكل يومي وعدم التساهل في ذلك، فيما أتت الدعوة بالتزامن مع الأجواء غير المستقرة التي تمر بها المنطقة والأمطار الغزيرة التي دفعت بعض المحافظات إلى تعليق الدراسة الحضورية.

الأسبوع الميت

“الأسبوع الميت” هو الوصف الأمثل للحضور في مدارس مكة المكرمة خلال هذه الفترة بسبب الطقس السيئ، وهو ما دفع الإدارة للتشديد على ضرورة الحضور والالتزام، ولكن في المقابل جاءت تحذيرات المركز الوطني للأرصاد لتدفع بعض أولياء الأمور للتعجب من هذه الدعوة رغم الطقس غير المستقر و”الإنذار الأحمر” الذي يصدره مركز الأرصاد.

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وجاء في إنذار الأرصاد ليوم غد الثلاثاء، أن هناك توقعات بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية مع تساقط برد وجريان سيول على العاصمة المقدسة، فيما تساءل أولياء أمور بشأن الحضور في هذه الأجواء غير المستقرة خاصةً وأن هذه الفترة معروفة بأنها موسم الإنفلونزا.

مطالب بالتعليق

وتوقع أولياء أمور تعليقًا على دعوة تعليم مكة المكرمة، أن يكون هناك تعليق للدراسة الحضورية ولكن للفترة المسائية؛ لأن الأمطار تكون عادة بعد فترة الظهيرة وليس في الصباح، وإن أكد آخرون أن هذا ليس مبررًا للتشديد على الحضور بمثل هذه الأجواء، لاسيما وأن الدراسة عن بُعد حلت هذه المعضلة وأتاحت التعليم بدون الحضور المدرسي.

وقالت شيماء: “ما راح يصير شيء لو علقتوها ليوم واحد”! فيما علقت يسرا: “مكة غرقانة الطرق فيها، علقوا الدراسة”.

وتعجب أبو محمد وقال: “الدنيا غرقانة ولو صار التماس مين هيكون المسؤول”، فيما علق ياسر الشهري: “يا تعليم مكة الدنيا غرقانة كيف تبونا نداوم؟!”.

نهى قالت في رسالة إلى تعليم مكة المكرمة: “السيول خربت الطريق والباص اعتذر وما بيقدر يجي وعليهم اختبار نهائي عملي، ليش ما تعلقون؟!”.

تعليق الدراسة المسائية

وقد تقرر تعليق الدراسة في العديد من الإدارات التعليمية والجامعات اليوم في الفترة المسائية؛ حيث قررت جامعة الملك عبدالعزيز تحويل الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات لتكون (عن بُعد) للمحاضرات المجدولة في الفترة المسائية بعد الساعة الثالثة من مساء اليوم (الاثنين) في مقر الجامعة بجدة وفرعها برابغ.

وكانت إدارات التعليم في جدة ورابغ وخليص قررت اليوم الاثنين تعليق الدراسة الحضورية في المدارس المسائية وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي.

وتقرر أيضًا تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية والليلية في مكة المكرمة ومحافظتي الجموم والكامل، بسبب التقلبات الجوية على هذه المحافظات.

 

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