تعيين مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

صدر قرار مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني بتعيين مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، برئاسة يوسف بن عبدالله البنيان، وعضوية كل من : الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، والمهندس زياد بن محمد الشيحة، والمهندس مطلق بن حمد المريشد، ورانيا بنت محمود نشار، وعبدالاله بن محمد النمر.

بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

يذكر أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنشئ بقرار مجلس الوزراء في 16 فبراير 2021، وصدر نظامه في 2 نوفمبر 2022، بوصفه أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، الذي يهدف إلى زيادة إجمالي محفظة القروض للقطاع المالي، وسدّ الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي للقطاع.