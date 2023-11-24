Icon

إطلاق أول مؤشر وطني للبيانات الاثنين المقبل Icon 3.45 ريالات قيمة رحلة التنقل في جميع حافلات الطائف Icon موعد مباراة بايرن ميونخ ضد كولن Icon موعد مباريات السبت في دوري روشن Icon إغلاق جزء من طريق المدينة المنورة لإزالة جسور مشاة Icon تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الأخدود Icon وليد الفراج: نقص المعلومات عن الميركاتو السعودي سبب أزمات كثيرة Icon السعودة الوهمية استغلال لبرامج صندوق هدف وعقوبتها جنائية Icon قدوم كاسيميرو لـ النصر يُعجل برحيل نجم الفريق Icon أسعار النفط تواصل التراجع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
يملك خبرة واسعة تتجاوز 27 عامًا

تعيين ناجي التميمي رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة التأمين

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٤ صباحاً
تعيين ناجي التميمي رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة التأمين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة التأمين عن تعيين المهندس ناجي الفيصل التميمي، رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة التأمين.

خبرة واسعة في التأمين

يشار إلى أن التميمي يملك خبرة واسعة تتجاوز 27 عامًا في قطاع التأمين حيث عمل رئيسًا تنفيذيًّا لعدد من الشركات العاملة في مجال التأمين وساهم في التخطيط الإستراتيجي والنمو لتلك الشركات، كما شارك في تأسيس وتطوير أعمال شركات محلية ومتعددة الجنسيات في المملكة والشرق الأوسط.

قد يهمّك أيضاً
البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم

البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم

السعودية تسير أولى طلائع الجسر البحري لإغاثة الفلسطينيين في غزة

السعودية تسير أولى طلائع الجسر البحري لإغاثة الفلسطينيين في غزة

عمل ناجي الفيصل التميمي بمنصب كبير المدراء والرئيس التنفيذي للنمو والاستثمار لدى شركة “مارش مكلينان” في السعودية وتولى سابقا منصب الرئيس التنفيذي في “شركة بيت التأمين” ومنصتها للوساطة الإلكترونية “تأميني”، وشغل قبلها عدة مناصب على المستويين المحلي والدولي كمنصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة أيون السعودية” والمدير الإقليمي التنفيذي في كل من السعودية وقطر والبحرين، والرئيس التنفيذي المشارك في شركة “أيون الشرق الأوسط”، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة “أيون البحرين” وكان عضوًا في مجلس إدارة شركة “أيون هيويت” السعودية ورئيسًا تنفيذيًّا للشركة، كما تولى مهام تأسيس فرع شركة “آر إف آي بي” البريطانية في المملكة، وعمل سابقًا ضمن فريق تأسيس “شركة ملاذ للتأمين، إضافة إلى عمله سابقًا في شركة “التعاونية” للتأمين.

وحصل التميمي على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية عام 1995 من جامعة الملك سعود، وتلقى تدريبًا على رأس العمل لدى شركة “ميونخ ري” الألمانية في مقرها الرئيسي في ميونخ، كما حصل على الشهادة المهنية للتأمين من معهد التأمين القانوني البريطاني CII بالمملكة المتحدة، وحاصل على زمالة رابطة شركات تأمين النفقات الطبية IMEI بلندن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو: ارتفاع النفط عوض أثر خفض الإنتاج على أرباح الربع الثالث
السوق

أرامكو: ارتفاع النفط عوض أثر خفض الإنتاج...

السوق
ثالث أكبر وكيل شحن بالعالم يبرم اتفاقًا لصالح نيوم بقيمة 10 مليارات دولار
السوق

ثالث أكبر وكيل شحن بالعالم يبرم اتفاقًا...

السوق
أسعار النفط تهبط 4% لأدنى مستوى منذ يوليو
السوق

أسعار النفط تهبط 4% لأدنى مستوى منذ...

السوق
فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد فولهام
الرياضة

فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد فولهام

الرياضة
لحظة سقوط طائرة عسكرية أمريكية عملاقة في عرض البحر
العالم

لحظة سقوط طائرة عسكرية أمريكية عملاقة في...

العالم
خالد الفالح: التحديات الاقتصادية العالمية نقاط قوة للسعودية
السعودية اليوم

خالد الفالح: التحديات الاقتصادية العالمية نقاط قوة...

السعودية اليوم
شرط سداد 50% من المبلغ المطلوب لفاتورة الكهرباء
السعودية اليوم

شرط سداد 50% من المبلغ المطلوب لفاتورة...

السعودية اليوم
لويس كاسترو يتفوق على كلوب وكولر في 2023
الرياضة

لويس كاسترو يتفوق على كلوب وكولر في...

الرياضة