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بعد قدوم مارسيلو غاياردو

تغير مفاجئ في موقف جوتا مع الاتحاد

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
تغير مفاجئ في موقف جوتا مع الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن هناك تغيرًا مفاجئًا في مستقبل النجم البرتغالي جواو فيليبي “جوتا”، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعدما ارتبط اسمه بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جوتا يتجه للبقاء في الاتحاد

وكشف الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، عن آخر التطورات بشأن النجم البرتغالي، حيث أكد أن نادي الاتحاد لم يتلقَّ أي عرض رسمي لرحيل جوتا حتى الآن.

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وأضاف رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “يبدو أن اللاعب، بعد التعاقد مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو؛ يتجه نحو البقاء في صفوف الاتحاد، ويسعى لتسجيله ضمن قائمة اللاعبين الأجانب بالدوري”.

جوتا
اللاعب البرتغالي – المصدر spl

وكان جوتا، قد انضم إلى الاتحاد في الصيف، إلا أنه خرج من القائمة المحلية بعد التعاقد مع المدافع البرازيلي لويز فيليبي، وكان بعيدًا عن حسابات البرتغالي نونو سانتو، ولكنه شارك مؤخرًا في دوري أبطال آسيا.

وارتبط اسم النجم البرتغالي صاحب الـ24 عامًا، مؤخرًا بالانتقال إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الميركاتو الشتوي، حيث يرغب المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو في ضمه، خاصة أنه سبق ودربه في سلتيك الإسكتلندي.

جوتا
اللاعب البرتغالي – المصدر spl

المشاركة في كأس العالم للأندية

وأكدت تقارير أن جوتا بات قريبًا من المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية التي ستُقام في جدة، شهر ديسمبر المقبل، خاصة بعد لعب ضد أجمك الأوزبكي.

جوتا
اللاعب البرتغالي – المصدر @ittihad

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