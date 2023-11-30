تغير مفاجئ في موقف جوتا مع الاتحاد

يبدو أن هناك تغيرًا مفاجئًا في مستقبل النجم البرتغالي جواو فيليبي “جوتا”، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعدما ارتبط اسمه بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جوتا يتجه للبقاء في الاتحاد

وكشف الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، عن آخر التطورات بشأن النجم البرتغالي، حيث أكد أن نادي الاتحاد لم يتلقَّ أي عرض رسمي لرحيل جوتا حتى الآن.

وأضاف رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “يبدو أن اللاعب، بعد التعاقد مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو؛ يتجه نحو البقاء في صفوف الاتحاد، ويسعى لتسجيله ضمن قائمة اللاعبين الأجانب بالدوري”.

وكان جوتا، قد انضم إلى الاتحاد في الصيف، إلا أنه خرج من القائمة المحلية بعد التعاقد مع المدافع البرازيلي لويز فيليبي، وكان بعيدًا عن حسابات البرتغالي نونو سانتو، ولكنه شارك مؤخرًا في دوري أبطال آسيا.

وارتبط اسم النجم البرتغالي صاحب الـ24 عامًا، مؤخرًا بالانتقال إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الميركاتو الشتوي، حيث يرغب المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو في ضمه، خاصة أنه سبق ودربه في سلتيك الإسكتلندي.

المشاركة في كأس العالم للأندية

وأكدت تقارير أن جوتا بات قريبًا من المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية التي ستُقام في جدة، شهر ديسمبر المقبل، خاصة بعد لعب ضد أجمك الأوزبكي.