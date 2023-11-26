تفاصيل عرض النصر المرفوض من مانشستر سيتي لضم دي بروين

رفض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التفريط في نجمه البلجيكي كيفن دي بروين لنادي النصر، وذلك بعد اهتمام أصفر الرياض بالتعاقد مع اللاعب البلجيكي في يناير المقبل.

وقال الصحفي الرياضي التركي “أكرم كونور” عبر حسابه في منصة “إكس”: “مانشستر سيتي رفض رفضًا قاطعًا، التفريط في نجمه البلجيكي في يناير، رغم اهتمام بعض من الأندية السعودية بالتعاقد معه”.

راتب دي بروين

ويحصل النجم البلجيكي على راتب أسبوعي في مانشستر سيتي قدره 400 ألف جنيه إسترليني، وقالت تقارير إعلامية إنجليزية: إن نادي النصر كان مستعدًّا لدفع 3 أضعاف راتب دي بروين، حيث يتقاضى أسبوعيًّا في النصر مليون و200 ألف جنيه إسترليني.

ويغيب النجم البلجيكي حاليًّا عن مباريات مانشستر سيتي؛ وذلك بسبب الإصابة، حيث يلعب مع صفوف السيتي منذ عام 2015 قادمًا من فريق فولفسبورج الألماني.