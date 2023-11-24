تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مودريتش وكاسيميرو

تعمل إدارة النادي الأهلي، على تدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الشتوي المقبل، ليرتبط اسمها بأكثر من نجم عالمي.

التفاوض مع مودريتش وكاسيميرو

ويُعد نجم ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش من أبرز الصفقات التي تسعى إدارة الأهلي للتعاقد معها منذ الميركاتو الصيفي الماضي، كما ارتبط اسمها بالتفاوض مع نجم مانشستر يونايتد، البرازيلي كاسيميرو.

وكشف الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، رودي جاليتي، عن آخر تفاصيل المفاوضات، حيث أكد أن الأهلي يُحرز تقدمًا جيدًا في المفاوضات مع مودريتش، ويتوقع أن يكون هناك جولة جديدة من المحادثات قريبًا.

ولفت رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن مسؤولي الراقي تواصلوا بالفعل مع كاسيميرو، حيث تسعى الإدارة لإقناع أحد اللاعبين ثم التواصل مع نادييهما، لضمهما في يناير المقبل.

الأهلي يستعد لمواجهة الشباب

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الشباب على استاد الأمير عبدالله الفيصل، مساء يوم غد السبت، في ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.