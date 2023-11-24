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تفاصيل وشروط وظائف وزارة الداخلية

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٠ مساءً
تفاصيل وشروط وظائف وزارة الداخلية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل لرتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) رجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بقطاعات وزارة الداخلية (ديوان وزارة الداخلية/ المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 / القوات الخاصة للأمن والحماية/ كلية الملك فهد الأمنية/ حرس الحدود/ الهيئة العليا للأمن الصناعي).

شروط وظائف وزارة الداخلية

وبيّنت الوزارة، أنّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

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هل يمكن لعائلة السجين الاستفادة من دعم حساب المواطن ؟

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لأنظمة الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم سيتاح عبر منصة أبشر/ التوظيف على الرابط التالي: (هنا)، وذلك بدءًا من يوم السبت الموافق 11 جمادى الأولى 1445هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 23 جمادى الأولى 1445هـ.

ولمعرفة تفاصيل تخصصات الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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