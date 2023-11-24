تفاصيل وشروط وظائف وزارة الداخلية

تاوامبا يسعى لتكرار سيناريو الجولة الثانية ضد النصر 200 ريال غرامة وضع القدم على المقاعد في وسائل النقل العام حدث تاريخي لـ كيليان مبابي في الدوري الفرنسي وزارة الداخلية تفتح باب القبول والتسجيل للعمل بكافة القطاعات 10 أيام على دخول المربعانية الاتحاد ينتظر الهدف الـ750 في دوري المحترفين الهلال فاوض سافيتش قبل انتخاب خالد العيسى! التوقيت الشتوي الأحد في مدارس جدة وحائل وتبوك والشرقية لحوم البقر والضأن تعزز المناعة وتحارب السرطان حكام مباريات اليوم في دوري روشن السعودي
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل لرتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) رجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بقطاعات وزارة الداخلية (ديوان وزارة الداخلية/ المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 / القوات الخاصة للأمن والحماية/ كلية الملك فهد الأمنية/ حرس الحدود/ الهيئة العليا للأمن الصناعي).
وبيّنت الوزارة، أنّ شروط الوظائف المطلوبة هي:
– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لأنظمة الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.
– أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.
– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
– توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.
– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.
وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم سيتاح عبر منصة أبشر/ التوظيف على الرابط التالي: (هنا)، وذلك بدءًا من يوم السبت الموافق 11 جمادى الأولى 1445هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 23 جمادى الأولى 1445هـ.
ولمعرفة تفاصيل تخصصات الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)