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ضمن منافسات دوري روشن

تفوق الاتحاد ضد الشباب في ملاعب الرياض

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٩ مساءً
تفوق الاتحاد ضد الشباب في ملاعب الرياض
المواطن - فريق التحرير

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تتجه الأنظار، مساء اليوم الجمعة، إلى الرياض لمتابعة مباراة الاتحاد ضد الشباب في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الاتحاد ضد الشباب

وتنطلق مباراة الاتحاد ضد الشباب، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

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وقبل قمة اليوم، يتواجد الشباب في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز السادس برصيد 21 نقطة.

مباراة الاتحاد ضد الشباب
مباراة اليوم – المصدر @AlShababSaudiFC

تفوق اتحادي في الدوري

وتُعد مباراة الشباب ضد الاتحاد اليوم هي المواجهة رقم 31 بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، وتمكن العميد من الفوز 12 مرة، وخسر 9 مرات، وتعادلا مثلهم.

الاتحاد والشباب بدوري روشن السعودي - الشباب والاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

وتُعد ملاعب الرياض بمثابة الفأل الحسن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مواجهات الشباب بدوري المحترفين، حيث نجح في تحقيق الفوز 7 مرات، وخسر 3 مرات، وتعادلا في 5 مواجهات، آخر مباراة الدور الأول بالموسم الماضي.

الاتحاد ضد الشباب - مباراة الشباب ضد الاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر @ittihad

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