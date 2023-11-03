تفوق الاتحاد ضد الشباب في ملاعب الرياض

تتجه الأنظار، مساء اليوم الجمعة، إلى الرياض لمتابعة مباراة الاتحاد ضد الشباب في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الاتحاد ضد الشباب

وتنطلق مباراة الاتحاد ضد الشباب، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل قمة اليوم، يتواجد الشباب في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز السادس برصيد 21 نقطة.

تفوق اتحادي في الدوري

وتُعد مباراة الشباب ضد الاتحاد اليوم هي المواجهة رقم 31 بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، وتمكن العميد من الفوز 12 مرة، وخسر 9 مرات، وتعادلا مثلهم.

وتُعد ملاعب الرياض بمثابة الفأل الحسن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مواجهات الشباب بدوري المحترفين، حيث نجح في تحقيق الفوز 7 مرات، وخسر 3 مرات، وتعادلا في 5 مواجهات، آخر مباراة الدور الأول بالموسم الماضي.