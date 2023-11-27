تقرر تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، وذلك بسبب إجازة يوم التأسيس التي توافق الخميس 12/8/1445.

موعد الاختبارات النهائية

وبحسب التعديل الجديد ستكون بداية الاختبارات يوم الخميس الموافق 5/8/1445 بدلاً من يوم الأحد الموافق 8/8/1445 وتستمر حتى يوم الأربعاء 11 / 8 / 1445هـ.

إجازات الفصل الدراسي الثاني

وسيشهد الفصل الدراسي الثاني العديد من الإجازات منها ما يلي:

أول إجازة مطولة بتاريخ 4/ 6/ 1445 ، الموافق 17/ 12/ 2023م.

إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، ومدتها 10 أيام، ابتداء من 22/ 6/ 1445 الموافق 04/ 01/ 2024م، وتستمر حتى يوم 2/ 7/ 1445.

إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22/ 06/ 1445هـ على أن تكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 02/ 07/ 1445هـ الموافق 14/ 01/ 2024م.

إجازة نهاية أسبوع مطولة بتاريخ 16/ 7/ 1445 هـ.

وكان الطلاب والطالبات عادوا إلى مقاعد الدراسة يوم أمس الأحد في بداية الفصل الدراسي الثاني بعدما استمتعوا بقضاء إجازة الفصل الدراسي الأول على مدار 10 أيام.