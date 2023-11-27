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تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٥ مساءً
تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني
المواطن - فريق التحرير

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تقرر تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، وذلك بسبب إجازة يوم التأسيس التي توافق الخميس 12/8/1445.

موعد الاختبارات النهائية

وبحسب التعديل الجديد ستكون بداية الاختبارات يوم الخميس الموافق 5/8/1445 بدلاً من يوم الأحد الموافق 8/8/1445 وتستمر حتى يوم الأربعاء 11 / 8 / 1445هـ.

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إجازات الفصل الدراسي الثاني

وسيشهد الفصل الدراسي الثاني العديد من الإجازات منها ما يلي:

  • أول إجازة مطولة بتاريخ 4/ 6/ 1445 ، الموافق 17/ 12/ 2023م.
  •  إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، ومدتها 10 أيام، ابتداء من 22/ 6/ 1445 الموافق 04/ 01/ 2024م، وتستمر حتى يوم 2/ 7/ 1445.
  • إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22/ 06/ 1445هـ على أن تكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 02/ 07/ 1445هـ الموافق 14/ 01/ 2024م.
  • إجازة نهاية أسبوع مطولة بتاريخ 16/ 7/ 1445 هـ.

وكان الطلاب والطالبات عادوا إلى مقاعد الدراسة يوم أمس الأحد في بداية الفصل الدراسي الثاني بعدما استمتعوا بقضاء إجازة الفصل الدراسي الأول على مدار 10 أيام.

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