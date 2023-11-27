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تقرر تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، وذلك بسبب إجازة يوم التأسيس التي توافق الخميس 12/8/1445.
وبحسب التعديل الجديد ستكون بداية الاختبارات يوم الخميس الموافق 5/8/1445 بدلاً من يوم الأحد الموافق 8/8/1445 وتستمر حتى يوم الأربعاء 11 / 8 / 1445هـ.
وسيشهد الفصل الدراسي الثاني العديد من الإجازات منها ما يلي:
وكان الطلاب والطالبات عادوا إلى مقاعد الدراسة يوم أمس الأحد في بداية الفصل الدراسي الثاني بعدما استمتعوا بقضاء إجازة الفصل الدراسي الأول على مدار 10 أيام.