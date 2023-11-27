تقديم موعد الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 24

يترقب ملايين المواطنين موعد الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 24 بعد إعلان نتائج الأهلية لدورة ديسمبر عبر البطاقة الرقمية للمستفيدين المسجلين.

موعد الضمان الاجتماعي المطور

وبحسب الجدولة الزمنية يتم إيداع الدعم في اليوم الأول من الشهر الميلادي وفي حال تصادف اليوم الأول مع يوم الجمعة يتم تقديم الموعد إلى يوم الخميس أما إن تصادف الموعد مع يوم السبت يتم التأجيل إلى يوم الأحد، وبناء عليه سيتم إيداع الدفعة 24 من الدعم في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري.

وعلى هذا فإن شهر نوفمبر يشهد إيداع راتبين لمستفيدي الضمان الاجتماعي حيث سبق وأن تم إيداع الدفعة 23 من الدعم في حسابات المستفيدين يوم 1 نوفمبر الجاري متضمنًا زيادة الحد الأدنى وفق التوجيه الملكي الكريم.

رفع الحد الأقصى للمعاش

وكانت منصة الضمان والتمكين أعلنت رفع الحد الأقصى للمعاش الذي تحصل عليه الأسرة الواحدة إلى 5000 ريال شهريًّا بعد زيادة الحد الأدنى الأساسي بنسبة 20% بحسب التوجيه الملكي.

ووفقًا للتعديلات الجديدة فإن الحد الأدنى الأساسي لرب الأسرة سيرتفع إلى 1320 ريالًا شهريًّا بدلًا من 1100، فيما سيرتفع المخصص الشهري للتابع من 550 إلى 660 ريالًا، وبحد أقصى 5000 ريال للأسرة. ولا يحتاج مستفيدو الضمان إلى إجراء أية معاملات على المنصة الإلكترونية حيث ستنعكس الزيادة تلقائيًّا.