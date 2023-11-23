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تقنية جديدة في إنستجرام لزيادة شعبية رييلز

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
تقنية جديدة في إنستجرام لزيادة شعبية رييلز
المواطن - فريق التحرير

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‬أعلنت منصة إنستجرام عن اعتمادها تقنية جديدة وصفتها بأنها ستساعد على زيادة شعبية خدماتها للفيديوهات القصيرة “رييلز” أمام منافستها الشرسة مع “تيك توك”.

متاحة لكل المستخدمين

وأوضح رئيس إنستجرام، آدم موسيري، في تصريحات نقلها موقع “تيك كرانش” التقني المتخصص، أن ميزة تحميل مقاطع الفيديو في “رييلز” ستكون متاحة لكافة المستخدمين خلال الفترة القليلة المقبلة.

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وأشار إلى أن كل ما سيكون على المستخدم فعله هو النقر على زر المشاركة ليجد أمامه خيار تحميل الفيديو متاحًا.

وأفاد موسيري بأن مقاطع الفيديو التي سيتم تحميلها من “رييلز” ستحتوي على علامة “إنستجرام” المائية، على غرار تقنية مماثلة على تطبيق “تيك توك”.

ضوابط

ولن يسمح إنستجرام بتحميل مقاطع الفيديو التي تحتوي على محتوى خاص وحصري صاحبه وضع قيود على تحميله.

ويتوقع أن تساعد هذه الميزة على جذب المزيد من المستخدمين إلى التطبيق، لأنها تمنح المبدعين (والناشرين) طريقة سهلة لمشاركة المقاطع عبر الأنظمة الأساسية، مثلما يفعل “تيك توك”.

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