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أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس

تقويم التعليم: إعلان نتائج الاختبارات الرقمية بعد الاختبار بـ 3 أيام عمل

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ مساءً
تقويم التعليم: إعلان نتائج الاختبارات الرقمية بعد الاختبار بـ 3 أيام عمل
المواطن - فريق التحرير

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أكدت هيئة تقويم التعليم أن نتائج الاختبارات الرقمية يتم الإعلان عنها بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل، علمًا أن أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس.

وأضافت الهيئة ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء: “وعند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة اختبارك؛ يَسعد فريق الدعم بخدمتك عبر منصة الدعم الموحدة”.

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الاعتراض على النتائج

وبشأن الاعتراض على النتيجة، أوضحت العناية بالمستفيدين أن جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها تخضع لإجراءات جودة تضمن دقة نتائجها وخلوها من الأخطاء، لافتة إلى أنه يمكن للشخص رفع الملاحظات عبر منصة الدعم الموحدة.

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