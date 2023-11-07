تقويم التعليم: إعلان نتائج الاختبارات الرقمية بعد الاختبار بـ 3 أيام عمل النصر يتجاوز عقبة الدحيل بهاتريك تاليسكا ويعبر لثمن النهائي احسب قيمة دعم حساب المواطن والحد المانع قبل إيداع الدفعة 72 تاليسكا يسجل الهاتريك لـ النصر 3 إصابات في حريق منزل بجدة موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة لقطات من حفل السفارة الإماراتية بحضور نائب أمير الرياض أرامكو: ارتفاع النفط عوض أثر خفض الإنتاج على أرباح الربع الثالث ثنائية تاليسكا تمنح النصر التفوق ضد الدحيل بالشوط الأول 15 عقدًا وظيفيًّا لخدمة مشروع الغرفة الحسية بمطار الملك خالد
أكدت هيئة تقويم التعليم أن نتائج الاختبارات الرقمية يتم الإعلان عنها بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل، علمًا أن أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس.
وأضافت الهيئة ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء: “وعند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة اختبارك؛ يَسعد فريق الدعم بخدمتك عبر منصة الدعم الموحدة”.
وبشأن الاعتراض على النتيجة، أوضحت العناية بالمستفيدين أن جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها تخضع لإجراءات جودة تضمن دقة نتائجها وخلوها من الأخطاء، لافتة إلى أنه يمكن للشخص رفع الملاحظات عبر منصة الدعم الموحدة.