تقويم التعليم: اختبارات الرخصة المهنية لها شقان

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أكدت هيئة تقويم التعليم أن اختبارات الرخصة المهنية تطبق على النحو التالي: الاختبار (العام) يكون ورقيًّا، أما الاختبار (التخصص) فهو ورقي ورقمي، ويظهر نوع الاختبار في الملف حسب التخصص.
ويتم تحديد تاريخ نهاية مدة سريان الرخصة المهنية من خلال ثلاث حالات، الأولى في حال إصدار الرخصة خلال سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها، والثانية في حال إصدار الرخصة بعد انتهاء سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ نهاية تلك السنة، والثالثة في حال تجديد الرخصة أو ترقيتها فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ التجديد أو الترقية.
1ـ استمرار صرف العلاوة السنوية لمن هم على رأس العمل، حيث سيتم صرف علاوة عامي 2023، 2024.
2ـ الحصول على الرخصة المهنية قبل عام 2025 لاستمرار العلاوة وفقًا للائحة الوظائف التعليمية.
3ـ تعيين الخريجين والخريجات في الوظائف التعليمية.
4ـ القيم والمسؤوليات المهنية.