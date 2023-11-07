تقويم التعليم والتدريب: 3 أهداف لمؤشر ترتيب المدارس

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن مؤشر ترتيب المدارس هو عبارة عن منصة رقمية موحدة لعرض ترتيب المدارس بناءً على نتائج الطلبة في الاختبارات التي تنفذها الهيئة.

أهداف مؤشر ترتيب المدارس

وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر حسابها في منصة إكس، إلى أن أهداف المؤشر تشمل التالي:

1- مساعدة أولياء الأمور لاختيار المدارس المتميزة لأبنائهم

2- تحفيز التنافس الإيجابي بين المدارس لتجويد أدائها التعليمي

3- التطوير المستمر لمنظومة التعليم والتدريب

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، قد أطلقت المرحلة الثانية من “برنامج جاهزية”، وهو أحد مبادراتها الوطنية للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ الذي يهدف إلى رفع جاهزية خريجي الجامعات السعودية القادرين على المنافسة عالميًا، وتعزيز المواءمة مع متطلبات سوق العمل.

تقييم طلبة البكالوريوس

ويُعنى البرنامج الذي يستهدف عقد اختبارات معيارية لـ 24 تخصصاً جامعياً في يناير 2024م، بتقييم طلبة البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 في البرامج الجامعية للتخصصات المستهدفة.