تداول تطلق برنامج تطوير الخريجين براتب يصل لـ14 ألف ريال تقويم التعليم والتدريب: 3 أهداف لمؤشر ترتيب المدارس حساب المواطن : نراجع البيانات دوريًا لتطبيق معايير الاستحقاق السيول تجري في جازان بعد الأمطار الغزيرة أمطار غزيرة وجريان السيول شمال منطقة مكة المكرمة ترامب : إيران كانت تستأذني قبل استهداف قواعدنا بالعراق لأغراض سياسية تقويم التعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج جاهزية في 24 تخصصاً الدفاع المدني: ابتعدوا عن تجمعات السيول والتزموا بالتعليمات أبشر : بدء مزاد لوحات حرف وحرفين الخضراوات الورقية تعزز المناعة في الشتاء
أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن مؤشر ترتيب المدارس هو عبارة عن منصة رقمية موحدة لعرض ترتيب المدارس بناءً على نتائج الطلبة في الاختبارات التي تنفذها الهيئة.
وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر حسابها في منصة إكس، إلى أن أهداف المؤشر تشمل التالي:
1- مساعدة أولياء الأمور لاختيار المدارس المتميزة لأبنائهم
2- تحفيز التنافس الإيجابي بين المدارس لتجويد أدائها التعليمي
3- التطوير المستمر لمنظومة التعليم والتدريب
وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، قد أطلقت المرحلة الثانية من “برنامج جاهزية”، وهو أحد مبادراتها الوطنية للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ الذي يهدف إلى رفع جاهزية خريجي الجامعات السعودية القادرين على المنافسة عالميًا، وتعزيز المواءمة مع متطلبات سوق العمل.
ويُعنى البرنامج الذي يستهدف عقد اختبارات معيارية لـ 24 تخصصاً جامعياً في يناير 2024م، بتقييم طلبة البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 في البرامج الجامعية للتخصصات المستهدفة.