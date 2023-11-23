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أحد أبرز مناطق الفعاليات الترفيهية الجديدة

تقويم فعاليات جدة يستعد لتدشين آسيا الصغرى

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ مساءً
تقويم فعاليات جدة يستعد لتدشين آسيا الصغرى
المواطن - فريق التحرير

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تستعد إدارة تقويم فعاليات جدة 2023 الخميس 30 نوفمبر المقبل لافتتاح منطقة آسيا الصغرى؛ أحد أبرز مناطق الفعاليات الترفيهية الجديدة بالتقويم في الربع الأخير من هذا العام، والتي ستستمر على مدى أكثر من ثلاثة أشهر، حتى 3 مارس 2024.

فعاليات وأنشطة

وتتضمن المنطقة عددًا كبيرًا من الفعاليات والأنشطة والتجارب الترفيهية من ثماني دول آسيوية، وهي: تايلند، اليابان، كوريا الجنوبية، الفلبين، إندونيسيا، فيتنام، وسنغافورة، والصين.

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وتقدم منطقة آسيا الصغرى للأهالي والزوار والسياح في مدينة جدة حزمة من الخدمات المتكاملة؛ لقضاء أوقات من المتعة والترفيه بطابع الأجواء الآسيوية، ضمن مجموعة من الخيارات المتعددة من التجارب الفريدة التي تناسب الأذواق والأعمار كافة.

تقويم فعاليات جدة

يشار إلى أن تقويم فعاليات جدة فاز مؤخرًا بجائزة مكة للتميز بإمارة منطقة مكة المكرمة في دورتها الخامسة عشرة 2023، وذلك في فرع التميز الاجتماعي، عن مبادرته بإقامة الفعاليات التي تتواصل طوال هذا العام، من خلال تطبيق شعاره “مع بعض طول السنة” على أرض الواقع، واستضافة أبرز الأحداث والفعاليات والعروض الترفيهية على الصعيد الدولي، حيث تجاوز عدد زواره حتى الآن أكثر من 7 ملايين زائر من أهالي وزوار وسياح مدينة جدة.

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