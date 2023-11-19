تكدس مروري على طريق جدة الرياض

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يشهد طريق جدة الرياض حالة شبه مستمرة من التكدس المروري بسبب عدم التزام بعض قائدي السيارات الراغبين في الخروج إلى الجسر المعلق بالمسارات المخصصة لهم.
وأظهر مقطع فيديو حركة السيارات البطيئة على مسافة طويلة على طريق جدة غرب الرياض في اتجاه الجسر المعلق.
وأشار مراسل قناة الإخبارية عبدالله القرني إلى أن التكدس المروري سببه عدم الالتزام بالمسارات أثناء النزول مع المخرج المؤدي إلى الجسر المعلق، مشيرًا إلى أن أحد الحلول المطروحة هو تفعيل الغرامات والعقوبات على المخالفات التي يتم رصدها عبر كاميرات المراقبة.
ويعد طريق الرياض جدة من الطرق المزدحمة بالحركة المرورية وتزداد الكثافة المرورية في الفترة المسائية، فيما يطالب المواطنون بوضع حلول لهذا التكدس المروري.
فيديو | مراسل #الإخبارية عبد الله القرني يرصد أسباب تكدس الحركة المرورية في طريق جدة – الرياض#نشرة_النهار pic.twitter.com/HoXmiOOXIh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2023