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تكدس مروري على طريق جدة الرياض

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٠ مساءً
تكدس مروري على طريق جدة الرياض
المواطن - فريق التحرير

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يشهد طريق جدة الرياض حالة شبه مستمرة من التكدس المروري بسبب عدم التزام بعض قائدي السيارات الراغبين في الخروج إلى الجسر المعلق بالمسارات المخصصة لهم.

زحام طريق جدة

وأظهر مقطع فيديو حركة السيارات البطيئة على مسافة طويلة على طريق جدة غرب الرياض في اتجاه الجسر المعلق.

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وأشار مراسل قناة الإخبارية عبدالله القرني إلى أن التكدس المروري سببه عدم الالتزام بالمسارات أثناء النزول مع المخرج المؤدي إلى الجسر المعلق، مشيرًا إلى أن أحد الحلول المطروحة هو تفعيل الغرامات والعقوبات على المخالفات التي يتم رصدها عبر كاميرات المراقبة.

حل مشكلة التكدس

ويعد طريق الرياض جدة من الطرق المزدحمة بالحركة المرورية وتزداد الكثافة المرورية في الفترة المسائية، فيما يطالب المواطنون بوضع حلول لهذا التكدس المروري.

 

 

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