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تكليف قداح مديرًا للشؤون الصحية بعسير

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٨ مساءً
تكليف قداح مديرًا للشؤون الصحية بعسير
المواطن - حسن عسيري - أبها

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صدر قرار وزير الصحة، فهد الجلاجل، بتكليف الدكتور عبدالله قداح الموسى مديرًا عامًا للشؤون الصحية بمنطقة عسير.

يشار إلى أن الموسى هو استشاري جراحة العمود الفقري بمستشفى عسير.

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