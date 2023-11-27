تكليف قداح مديرًا للشؤون الصحية بعسير

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صدر قرار وزير الصحة، فهد الجلاجل، بتكليف الدكتور عبدالله قداح الموسى مديرًا عامًا للشؤون الصحية بمنطقة عسير.
يشار إلى أن الموسى هو استشاري جراحة العمود الفقري بمستشفى عسير.
“المواطن” تتقدم بالتهنئة للموسى متمنين له التوفيق والنجاح في خدمة القطاع الصحي بمنطقة عسير.