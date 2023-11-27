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تكليف قداح مديرًا للشؤون الصحية بعسير

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٨ مساءً
تكليف قداح مديرًا للشؤون الصحية بعسير
المواطن - حسن عسيري - أبها

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صدر قرار وزير الصحة، فهد الجلاجل، بتكليف الدكتور عبدالله قداح الموسى مديرًا عامًا للشؤون الصحية بمنطقة عسير.

يشار إلى أن الموسى هو استشاري جراحة العمود الفقري بمستشفى عسير.

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المواطن” تتقدم بالتهنئة للموسى متمنين له التوفيق والنجاح في خدمة القطاع الصحي بمنطقة عسير.

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  • علي شويل

    نسأل الله له التوفيق والسداد

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