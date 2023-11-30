Icon

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي Icon 11 وظيفة شاغرة لدى هيئة سدايا Icon الاتحاد لا يخسر ضد الخليج Icon أهم ما قاله هنري كيسنجر عن السعودية في مذكراته Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة في BAE SYSTEMS Icon أوبك+ توصلت إلى إجماع على تخفيضات إنتاج النفط Icon وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد Icon وظائف شاغرة في مستشفيات رعاية Icon التعادل السلبي يحسم مباراة الرياض والحزم Icon وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس

تمديد الخفض التطوعي للسعودية البالغ مليون برميل يوميًّا لنهاية الربع الأول من 2024

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٩ مساءً
تمديد الخفض التطوعي للسعودية البالغ مليون برميل يوميًّا لنهاية الربع الأول من 2024
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة، أن المملكة العربية السعودية ستُمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، حتى نهاية الربع الأول من عام 2024م، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، وبذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً، حتى نهاية شهر مارس من عام 2024م، ودعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجياً، وفقاً لظروف السوق.
كما بيّن المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يومياً، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل من عام 2023م، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م.
وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

قد يهمّك أيضاً
المضادات الحيوية لا تعالج الإنفلونزا أو نزلات البرد

المضادات الحيوية لا تعالج الإنفلونزا أو نزلات البرد

العالم يختار السعودية .. إكسبو 2030 في الرياض

العالم يختار السعودية .. إكسبو 2030 في الرياض

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

200 ريال غرامة وضع القدم على المقاعد في وسائل النقل العام
أخبار رئيسية

200 ريال غرامة وضع القدم على المقاعد...

أخبار رئيسية
خطوات التنازل للزوجة أو العكس في سكني
السعودية اليوم

خطوات التنازل للزوجة أو العكس في سكني

السعودية اليوم
لقطات من قرعة ربع نهائي كأس الملك
الرياضة

لقطات من قرعة ربع نهائي كأس الملك

الرياضة
زوجة تركي الحمد تنفي وفاته: صحته مستقرة
السعودية اليوم

زوجة تركي الحمد تنفي وفاته: صحته مستقرة

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو يُغرد منفردًا بصدارة قائمة الهدافين
الرياضة

كريستيانو رونالدو يُغرد منفردًا بصدارة قائمة الهدافين

الرياضة
السبيعي توقفت سيارته فسارع المرور لحمايته وتوجيهه لطلب البنزين عبر التطبيقات
السعودية اليوم

السبيعي توقفت سيارته فسارع المرور لحمايته وتوجيهه...

السعودية اليوم
ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب العامة في الرياض
السعودية اليوم

ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب...

السعودية اليوم
المنتخب السعودي يتألق برقمين مميزين
آخر الاخبار

المنتخب السعودي يتألق برقمين مميزين

آخر الاخبار