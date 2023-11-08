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تمساح يتجول في شوارع ⁧القطيف⁩ والعقوبة تصل 50 ألف ريال

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٤ صباحاً
تمساح يتجول في شوارع ⁧القطيف⁩ والعقوبة تصل 50 ألف ريال
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول تجول تمساح في أحد شوارع القطيف في مشهد أثار دهشة وحيرة العديد من المتابعين حول سبب وجوده في هذا المكان.

تمساح القطيف⁩

وأظهر المقطع الذي أعادت قناة العربية نشره التمساح وهو يزحف في الشارع فيما تراقب مركبة من الخلف يتم من خلالها توثيق المقطع.

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وأشار شهود عيان إلى أنه تمت السيطرة على التمساح في وقت لاحق عن طريق فرق الإنقاذ التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

التعامل السلبي مع الكائنات البحرية

بدوره حذر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من التفاعل السلبي مع الكائنات البحرية حيث تصل الغرامة في بعض الحالات إلى ٥٠ ألف ريال.

ولفت إلى أنه يحذر التفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية؛ باستثناء الأنواع والمواقع والأغراض التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

وأوضح أن غرامة التفاعل مع الكائنات البحرية من دون الحصول على ترخيص 10 آلاف ريال؛ بالإضافة إلى غرامة يحددها المركز المختص حسب الضرر الذي تعرض له الكائن الفطري البحري.

وأشار إلى أن غرامة التفاعل مع الكائنات البحرية بشكل سلبي مع وجود ترخيص 5 آلاف ريال إن لم يتعرض الكائن إلى ضرر جسدي، وغرامة 50 ألف ريال عند تعرض الكائن إلى إصابة أو تلف لموئله مكان تعشيشه أو بيضه.

 

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