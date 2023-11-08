تنبيه.. خذوا المعاطف الشتوية عند التنزه في البر

توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني أن تشهد السعودية حالة ممطرة مصحوبة بتراجع في درجات الحرارة الأسبوع المقبل.

التنزه في البر

وقال الحصيني: متوقع انخفاض في الحرارة على معظم المناطق، أنصح من يخرج إلى التنزه في البر أو المزارع أو الاستراحات ولا توجد لديه خيمة أو غرفة يأخذ معه معطفاً شتوياً خفيفاً قد يحتاجها بعد الساعة العاشرة ليلاً، خاصة الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية.

وتابع : متوقع حالة ممطرة – إن شاء الله – على أجزاء من الغربية والجنوبية والشمالية ثم الوسطى والشرقية من الأسبوع المقبل.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.