Icon

خطة لتعليم قضاة ديوان المظالم اللغة الإنجليزية Icon تنبيه.. خذوا المعاطف الشتوية عند التنزه في البر Icon تعليق الدراسة المسائية في مكة والجموم والكامل Icon صندوق الاستثمارات العامة يقود محادثات لشراء حصة في هيومن هورايزنز للسيارات الكهربائية Icon نيوم نقطة جذب سياحية رئيسية بالشرق الأوسط خلال السنوات العشر المقبلة Icon تحذير أمني عالي الخطورة على منتجات Samsung Icon أرباح أرامكو تفوق كل توقعات خبراء النفط حول العالم Icon الغذاء والدواء : أبلغوا عن الأعراض الجانبية لتفادي مضاعفات الأدوية Icon 4 أمور تحميك عند القيادة في الأجواء الماطرة Icon أرباح جبل عمر تصل 305.46 مليون ريال في الربع الثالث Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حالة ممطرة متوقعة وتراجع درجات الحرارة الأسبوع المقبل

تنبيه.. خذوا المعاطف الشتوية عند التنزه في البر

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ صباحاً
تنبيه.. خذوا المعاطف الشتوية عند التنزه في البر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني أن تشهد السعودية حالة ممطرة مصحوبة بتراجع في درجات الحرارة الأسبوع المقبل.

التنزه في البر

وقال الحصيني: متوقع انخفاض في الحرارة على معظم المناطق، أنصح من يخرج إلى التنزه في البر أو المزارع أو الاستراحات ولا توجد لديه خيمة أو غرفة يأخذ معه معطفاً شتوياً خفيفاً قد يحتاجها بعد الساعة العاشرة ليلاً، خاصة الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية.

قد يهمّك أيضاً
وعد كانتي لجماهير الاتحاد

وعد كانتي لجماهير الاتحاد

الوحدة يقلب الطاولة على الحزم في دوري روشن

الوحدة يقلب الطاولة على الحزم في دوري روشن

وتابع : متوقع حالة ممطرة – إن شاء الله – على أجزاء من الغربية والجنوبية والشمالية ثم الوسطى والشرقية من الأسبوع المقبل.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قصة صورة الأمير خالد الفيصل مع ابنه بندر: إن قلت وش لونك
السعودية اليوم

قصة صورة الأمير خالد الفيصل مع ابنه...

السعودية اليوم
مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق العلامة الكاملة
الرياضة

مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق...

الرياضة
وظائف شاغرة بشركة روشن في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بشركة روشن في 3 مدن

وظائف
سبب رفض هازارد للعروض السعودية والأمريكية
آخر الاخبار

سبب رفض هازارد للعروض السعودية والأمريكية

آخر الاخبار
لقطات بالأقمار الصناعية تكشف غزة قبل وبعد القصف الإسرائيلي
العالم

لقطات بالأقمار الصناعية تكشف غزة قبل وبعد...

العالم
نمو أرباح مجموعة تداول 14.8% إلى 102.3 مليون ريال
السوق

نمو أرباح مجموعة تداول 14.8% إلى 102.3...

السوق
فيصل بن فرحان يؤكد لـ بلينكن رفض السعودية القاطع لتهجير أهالي غزة
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يؤكد لـ بلينكن رفض...

السعودية اليوم
التأمينات: مكافأة تمهير لا تؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي
أخبار رئيسية

التأمينات: مكافأة تمهير لا تؤثر في استحقاق...

أخبار رئيسية