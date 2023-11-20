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الطقس المتوقع خلال الساعات القادمة

تنبيه لـ 9 مناطق: أمطار ورياح وأتربة لساعات

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٥ صباحاً
تنبيه لـ 9 مناطق: أمطار ورياح وأتربة لساعات
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر العديد من التنبيهات بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والشرقية والشمالية والجوف وتبوك وجازان وعسير والباحة ونجران.

طقس مكة المكرمة

نبه المركز بأن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة، وتشمل الخرمة والمويه وتربة ورنية، أمطارًا غزيرة وسيولًا على جدة وأضم وميسان والكامل والطائف، وأمطارًا متوسطة على العرضيات وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

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وتشهد منطقة نجران أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة، وتشمل بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة، وتشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

طقس عسير

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وسيولًا، وتشمل المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وأمطارًا متوسطة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا خفيفة على العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة وسيولًا وصواعق رعدية، وتشمل أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وجازان والدرب وبيش، وأمطارًا خفيفة على فرسان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة تبوك أتربة مثارة ورياحًا نشطة، وتشمل المعظم وتيماء وتبوك، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

طقس الجوف

وكذلك تشهد منطقة الجوف أتربة مثارة ورياحًا نشطة، وتشمل دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة، وتشمل حزم الجلاميد وطريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة وسيولًا، وتشمل الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الاثنين.

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