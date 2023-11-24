تنبيه لـ4 مناطق: أمطار وسيول وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عدة مناطق، وهي مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

طقس مكة المكرمة

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة عبر نظام الإنذار المبكر بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الجموم وخليص والكامل ورابغ وجدة والشعيبة والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة وأضم وميسان والطائف والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

طقس الباحة

وتشهد منطقة الباحة أيضًا أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

طقس عسير

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وسيولًا وصواعق رعدية، وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة، وأمطارًا خفيفة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

طقس جازان

وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة وسيولًا وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا خفيفة على جازان وفرسان والدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.