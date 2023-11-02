تنبيه من هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد على الرياض العاصفة سيارا تضرب أوروبا وتقطع الكهرباء عن مليون منزل الجمهور يترقب قرعة كأس الملك محمد صلاح يُنافس على جائزة الأفضل بالبريميرليج في أكتوبر آلية قرعة دور الـ8 من كأس الملك حمدالله يسعى لمواصلة تألقه ضد الشباب 60 مليون دولار تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الفلسطينيين خلال ساعات من انطلاقها الحملة السعودية لإغاثة الفلسطينيين استمرار لدعم المملكة التاريخي لقضيتهم أمطار غزيرة وبرَد يهشم زجاج السيارات بالدمام انطلاق الجولة الـ12 من دوري روشن غدًا
نبّه المركز الوطني للأرصاد في تحديث له, من هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض، تصحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وذلك على العاصمة الرياض , ومحافظات الخرج, الحريق, الدرعية, الدلم, المزاحمية, حريملاء, حوطة بني تميم, ضرما, مرات.
وبيّن المركز أن الحالة الجوية على الرياض ستستمر ـ بمشيئة الله تعالى ـ حتى الساعة الـ 02:00 من مساء يوم غد .
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.
في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك،الجوف,الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.