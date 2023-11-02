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تنبيه من هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد على الرياض

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٨ مساءً
تنبيه من هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد على الرياض
المواطن - فريق التحرير

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نبّه المركز الوطني للأرصاد في تحديث له, من هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض، تصحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وذلك على العاصمة الرياض , ومحافظات الخرج, الحريق, الدرعية, الدلم, المزاحمية, حريملاء, حوطة بني تميم, ضرما, مرات.

حالة مطرية على الرياض

وبيّن المركز أن الحالة الجوية على الرياض ستستمر ـ بمشيئة الله تعالى ـ حتى الساعة الـ 02:00 من مساء يوم غد .

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

أمطار رعدية غزيرة

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك،الجوف,الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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