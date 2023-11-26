تنفيذ حكم القتل قصاصاً بإثيوبي قتل آخر طعنًا بسكين في الرياض النصر يطمح لتكرار تفوقه ضد بيرسبوليس 13 إسرائيليًا و39 فلسطينيًا ضمن صفقة تبادل الأسرى اليوم الفيصل يقدم مكافأة 100 ألف لكل لاعب يد بالخليج كريستيانو رونالدو يُغرد منفردًا بصدارة قائمة الهدافين ريال مدريد يُرحب بعودة زيدان في ولاية ثالثة توصية بتوزيع قرابة 71 مليون ريال أرباح الوطنية للتربية والتعليم الاتحاد يسعى لتعزيز صدارته الآسيوية 20 وظيفة شاغرة لدى هيئة المواصفات أسمنت القصيم توزع أرباحًا قيمتها 58.5 مليون ريال
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / جنرال بيرو فيصل – إثيوبي الجنسية – على قتل ناصر قاسم علي – إثيوبي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته، بسبب خلافٍ بينهما.
وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيّد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني جنرال بيرو فيصل – إثيوبي الجنسية – يوم الأحد 12 / 05 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كلّ من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.