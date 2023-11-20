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صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق مواطن قتل آخر طعنًا بسكين في الشرقية

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٢ مساءً
تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق مواطن قتل آخر طعنًا بسكين في الشرقية
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

تفاصيل حكم القتل

أقدم / أحمد بن فارس بن عبد الله السبيعي العنزي – سعودي الجنسية -، على قتل / أحمد بن حمود بن خلف العنزي – سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

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وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / أحمد بن فارس بن عبد الله السبيعي العنزي – سعودي الجنسية – يوم الخميس 02 / 05 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م بالمنطقة الشرقية.

استتباب الأمن وتحقيق العدل

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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