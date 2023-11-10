توافد قادة الدول المشاركين في القمة السعودية الإفريقية على مقر انعقادها

بدأ قبل قليل وصول قادة الدول والزعماء ورؤساء الوفود المشاركين في القمة السعودية الإفريقية إلى مقر القمة استعدادًا لانطلاقها.

وتسعى هذه القمة إلى بحث تعزيز أواصر العلاقات السعودية الإفريقية ودعم العمل المشترك استشعارًا للمسؤولية السعودية تجاه الدول العربية والإفريقية، وحرصًا على مصالح شعوبها.

وتؤدي المملكة دورًا محوريًا في مساندة الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات ومحاربة الجماعات الإرهابية والتطرف وتحسين القدرات الأمنية للدول الإفريقية.

استمرار توافد قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في #القمة_السعودية_الأفريقيةpic.twitter.com/wk4KHG0R8g — صحيفة المواطن (@almowatennet) November 10, 2023