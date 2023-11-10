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توافد قادة الدول المشاركين في القمة السعودية الإفريقية على مقر انعقادها

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ مساءً
توافد قادة الدول المشاركين في القمة السعودية الإفريقية على مقر انعقادها
المواطن - فريق التحرير

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بدأ قبل قليل وصول قادة الدول والزعماء ورؤساء الوفود المشاركين في القمة السعودية الإفريقية إلى مقر القمة استعدادًا لانطلاقها.

وتسعى هذه القمة إلى بحث تعزيز أواصر العلاقات السعودية الإفريقية ودعم العمل المشترك استشعارًا للمسؤولية السعودية تجاه الدول العربية والإفريقية، وحرصًا على مصالح شعوبها.

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