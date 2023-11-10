توافد قادة الدول المشاركين في القمة السعودية الإفريقية على مقر انعقادها الفوز شعار الهلال ضد التعاون في ملعب الدرة كريستيان تيو يقترب من مغادرة الفتح استبعاد السكر والحلويات بالكامل قد يؤدي للوفاة رياض محرز يخطف صدارة قائمة صناعة الأهداف خطيب المسجد الحرام: لا تغتروا بزخارف الدنيا فإنها عما قليل تزول كريم بنزيما يقود التشكيل المتوقع للاتحاد ضد أبها التاريخ ينصف الهلال ضد التعاون رؤساء الدول الإفريقية يتوافدون على الرياض نتائج الاتحاد ضد أبها تُحفزه لاستعادة التوازن
بدأ قبل قليل وصول قادة الدول والزعماء ورؤساء الوفود المشاركين في القمة السعودية الإفريقية إلى مقر القمة استعدادًا لانطلاقها.
وتسعى هذه القمة إلى بحث تعزيز أواصر العلاقات السعودية الإفريقية ودعم العمل المشترك استشعارًا للمسؤولية السعودية تجاه الدول العربية والإفريقية، وحرصًا على مصالح شعوبها.
وتؤدي المملكة دورًا محوريًا في مساندة الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات ومحاربة الجماعات الإرهابية والتطرف وتحسين القدرات الأمنية للدول الإفريقية.
فيديو | لقطات لمقر انعقاد #القمة_السعودية_الإفريقية pic.twitter.com/IU9SHwEQum
— صحيفة المواطن (@almowatennet) November 10, 2023
استمرار توافد قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في #القمة_السعودية_الأفريقيةpic.twitter.com/wk4KHG0R8g
— صحيفة المواطن (@almowatennet) November 10, 2023
ممثل رئيس الكونغو يصل إلى مقر انعقاد #القمة_السعودية_الأفريقيةpic.twitter.com/lrpFKzGz9l
— صحيفة المواطن (@almowatennet) November 10, 2023