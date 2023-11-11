مهربو القات والحشيش في قبضة الأمن توتنهام يواصل نتائجه السلبية بالخسارة من وولفرهامبتون تركي آل الشيخ يطلق تطبيق JOY AWARDS ولي العهد يلتقي رؤساء إيران وفلسطين وتركيا ورئيس وزراء باكستان حسن خليفة منقذ الاتحاد في دوري المحترفين ميتروفيتش يسير على خُطى إيغالو هويلوند: كريستيانو رونالدو قدوتي السديس: قضية فلسطين والقدس الشريف محور اهتمام القيادة السعودية استشاري: 70% من مرضى السرطان يعالجون بالإشعاع ! تعليم الرياض: اختبارات الفصل الأول تبدأ الـ 7 صباحاً في جميع المدارس
واصل الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي، بالخسارة اليوم أمام مضيفه فريق وولفرهامبتون بنتيجة 2-1 في الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وكان السبيرز بادر بالتسجيل عبر اللاعب بيرنان جونسون في الدقيقة الثالثة، وظل الفريق اللندني محافظًا على تفوقه لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني، ظل فريق وولفرهامبتون يُقاتل حتى نجح اللاعب الإسباني بابلو سارابيا في إحراز الهدف الأول لفريق وولفرهامبتون بالدقيقة الـ91، ثم سجل الجابوني ماريو ليمينا الهدف الثاني لفريق وولفرهامبتون في الدقيقة الـ97.
وبعد المباراة، أصبح رصيد وولفرهامبتون 15 نقطة في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد السبيرز عند 26 نقطة في المركز الثاني.
وتُقام حاليًا مباريات ” آرسنال ضد بيرنلي” و ” مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون” و ” كريستال بالاس ضد إيفرتون”.
وتُختتم مباريات اليوم بلقاء بورنموث ضد نيوكاسل يونايتد في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.