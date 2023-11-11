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في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي

توتنهام يواصل نتائجه السلبية بالخسارة من وولفرهامبتون

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٧ مساءً
توتنهام يواصل نتائجه السلبية بالخسارة من وولفرهامبتون
المواطن - فريق التحرير

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واصل الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي، بالخسارة اليوم أمام مضيفه فريق وولفرهامبتون بنتيجة 2-1 في الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وولفرهامبتون ضد توتنهام

وكان السبيرز بادر بالتسجيل عبر اللاعب بيرنان جونسون في الدقيقة الثالثة، وظل الفريق اللندني محافظًا على تفوقه لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدف دون رد.

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وفي الشوط الثاني، ظل فريق وولفرهامبتون يُقاتل حتى نجح اللاعب الإسباني بابلو سارابيا في إحراز الهدف الأول لفريق وولفرهامبتون بالدقيقة الـ91، ثم سجل الجابوني ماريو ليمينا الهدف الثاني لفريق وولفرهامبتون في الدقيقة الـ97.

وبعد المباراة، أصبح رصيد وولفرهامبتون 15 نقطة في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد السبيرز عند 26 نقطة في المركز الثاني.

وولفرهامبتون ضد توتنهام

مباريات اليوم

وتُقام حاليًا مباريات ” آرسنال ضد بيرنلي” و ” مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون” و ” كريستال بالاس ضد إيفرتون”.

وتُختتم مباريات اليوم بلقاء بورنموث ضد نيوكاسل يونايتد في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وولفرهامبتون ضد توتنهام

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