توصية بتوزيع قرابة 71 مليون ريال أرباح الوطنية للتربية والتعليم

بلغت ربحية سهم الوطنية للتربية والتعليم 1.65 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2023م بحسب ما أعلنت الشركة عبر موقع تداول السعودية.

تفاصيل أرباح الوطنية للتربية والتعليم

وارتفعت أرباح الشركة التي تنشط في إنشاء وإدارة المدارس الخاصة بالتعليم العام بالمملكة، إلى 101.8 مليون ريال بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2023 بنسبة 43%، مقارنة بأرباح 71.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

توصية مجلس الإدارة

وأعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بتاريخ 26 نوفمبر 2023م عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2023م بمبلغ إجمالي يصل إلى 70,950,000 ريال، يستفيد منها 43 مليون سهم وتبلغ حصة السهم الواحد 1.65 ريال بنسبة ربحية تبلغ 16.5% من قيمة السهم الاسمية.

تاريخ الاستحقاق والتوزيع

ولفتت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والتي سيعلن عنها لاحقًا.

ولفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع بعد انعقاد الجمعية العامة التي ستقر توزيع الأرباح.