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لقيادة الفريق الأول خلفًا لسانتو

توصية تحسم اتفاق الاتحاد مع غالاردو

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ مساءً
توصية تحسم اتفاق الاتحاد مع غالاردو
المواطن - فريق التحرير

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كشف الإعلامي الرياضي عادل الماس، تفاصيل اتفاق نادي الاتحاد، مع المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

الماس يكشف تفاصيل الاتفاق مع غالاردو

وأكدت تقارير، مساء اليوم الأربعاء، أن نادي الاتحاد دخل في محادثات متقدمة مع غالاردو، حيث قدمت الإدارة عرضًا ضخمًا، وأبدى المدرب الأرجنتيني موافقته على تولي المهمة.

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مارسيلو غالاردو
المدرب الأرجنتيني – المصدر @RudyGaletti

وقال عادل الماس عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “توصية الرئيس التنفيذي لشركة نادي الاتحاد دومينجوس سواريز دي أوليفيرا، تقود المدرب الارجنتيني غاياردو لتدريب الفريق الأول حتى العام 2025”.

وأضاف عادل الماس: “من المنتظر أن يصل المدرب الأرجنتيني غالاردو إلى جدة نهاية الأسبوع الجاري.. من أجل بدء عمله مع فريق الاتحاد من مباراة الاتفاق الجمعة القادم بالدمام ضمن دوري روشن السعودي”.

مارسيلو غالاردو
المدرب الأرجنتيني – المصدر @FabrizioRomano

لوبيتيغي يرفض عرض الاتحاد

وكان الاتحاد، قد أعلن عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، وتولى حسن خليفة المهمة مؤقتًا، لتدخل في مفاوضات مع الإسباني جولين لوبيتيغي، ولكنه رفض عرض العميد اليوم.

وتسعى الإدارة لحسم ملف المدير الفني سريعًا، لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة التوقف الدولي الحالية، والعمل على تصحيح الأخطاء وتجهيز اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا بشكل مميز للمواجهات المقبلة.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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