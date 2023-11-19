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توضيح بشأن سداد غرامة بدل فاقد للهوية الوطنية

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ مساءً
توضيح بشأن سداد غرامة بدل فاقد للهوية الوطنية
المواطن - فريق التحرير

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استعرضت الأحوال المدنية، طريقة سداد غرامة بدل فاقد الخاصة ببطاقة الهوية الوطنية.

جاء ذلك ردًّا من الأحوال المدنية، على سؤال مستفيد قال فيه: “لدي بلاغ بدل فاقد هوية وطنية، وعند الدخول لنظام أبشر تأتي رسالة تسديد الغرامات المالية المسجلة من الأحوال المدنية. ما هي الغرامات؟ هل هي المخالفات المرورية؟”.

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غرامة بدل فاقد للهوية

وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: “لا، غرامة بدل فاقد يتم السداد عن طريق مدفوعات سداد واختيار الأحوال المدنية غرامة بدل فاقد بطاقة الهوية الوطنية وإدخال رقم النسخة مسبوق بـ 0”.

وفي وقت سابق، حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة أبشر بالتفصيل.

وتشمل خطوات تجديد الهوية الوطنية عبر حساب المستفيدين في منصة أبشر ما يلي:

خطوات تنفيذ الخدمة

1- الدخول إلى منصة أبشر والضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي
2- اختيار الأحوال المدنية والضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية
3- قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب
4- اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل

وكشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية كيفية الإبلاغ عن الوثائق المفقودة ومنها الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية، حيث يمكن الإبلاغ عن الوثائق المفقودة من خلال منصة أبشر.

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